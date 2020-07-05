Erzurum’da korkutan hortum böyle görüntülendi | Video
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Erzurum’da ortaya çıkan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken önüne ne kattıysa götürdü.
Erzurum'da sabah saatlerinde güneşli havada aniden oluşan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzurum semalarında görülen hortum sonrası kentte bir çok ev ve hayvan ahırının çatısının zarar gördüğü öğrenildi.