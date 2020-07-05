Video Yaşam Erzurum’da korkutan hortum böyle görüntülendi | Video

Erzurum’da korkutan hortum böyle görüntülendi | Video

Erzurum’da korkutan hortum böyle görüntülendi | Video
05.07.2020 | 16:50

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Erzurum’da ortaya çıkan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken önüne ne kattıysa götürdü.

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Erzurum'da sabah saatlerinde güneşli havada aniden oluşan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Erzurum semalarında görülen hortum sonrası kentte bir çok ev ve hayvan ahırının çatısının zarar gördüğü öğrenildi.

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