Esenler’de sokakta meydana gelen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video
Esenler’de sokakta yürüyen Zeki Gülyüz’ün uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıda ağır yaralanan şahsın yere yığıldığı anlar görülüyor.
OLAY ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanan Zeki Gülyüz'ün vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırımda yürüyen Zeki Gülyüz'ün silahlı saldırıya uğrayarak yere yığıldığı görülüyor.
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