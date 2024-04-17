Video Yaşam Esenyurt’ta alışveriş merkezinde yemek kavgası kamerada | Video
Esenyurt’ta alışveriş merkezinde yemek kavgası kamerada | Video

Esenyurt’ta alışveriş merkezinde yemek kavgası kamerada | Video

17.04.2024 | 12:47

Esenyurt’ta alışveriş merkezinde hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği söyleyerek değiştirmek istedi. Restoran personeli değişimi reddedince sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının yanındakiler restoran çalışanını tekme tokat dövdü. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt'ta Anpa Gross isimli AVM de yaşandı. İddiaya göre bir restorandan hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği iddia ederek hamburgeri iade etmek istedi. Bu durumu kendi müdürüne soran personel ise, hamburgeri değiştiremeyeceklerini söyledi. Duruma sinirlenen genç kız ile çalışan arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma esnasında iddiaya göre çalışan personel genç kıza argo cevap verince ortalık karıştı.

Genç kızın alışveriş merkezinde bulunan arkadaşları, personeli tekme tokat dövmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki taraf birbirinden şikayetçi olarak polis merkezine götürüldü. AVM'nin adeta savaş alanına döndüğü olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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