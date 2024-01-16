Video Yaşam Esenyurt'ta hareketli dakikalar... Bankadan çıkan vatandaşı böyle gasp ettiler | Video
Esenyurt'ta hareketli dakikalar... Bankadan çıkan vatandaşı böyle gasp ettiler | Video

Esenyurt'ta hareketli dakikalar... Bankadan çıkan vatandaşı böyle gasp ettiler | Video

16.01.2024 | 14:30

Esenyurt'ta banka şubesinden para çeken vatandaşı silah zoruyla yere yatırarak döven 4 gaspçı, paraları alarak kayıplara karıştı. Dehşete düşüren o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre olay, Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir katılım bankası şubesinde yaşandı. Bankadan 2 milyon TL para çeken vatandaşı takip eden 4 zanlı, arabasına bindiği esnada harekete geçti. Silah zoruyla vatandaşı yere yatıran zanlılar para dolu çantayı almaya çalıştı. Para çeken şahsın direnmesin üzerine yumruklar savuran saldırganlar, çantanın içinden alabildiklerini aldı. Kendilerini bekleyen araca binen zanlılar, trafikte kayboldu.
O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 şahıs yerdeki adamı döverek çantayı almaya çalışıyor. Zanlılar bir süre sonra çantadan alabildikleri ile kaçıyor. Mağdur şahıs ise çevreye bağırarak yardım istiyor.

Yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen görgü şahidi Ömer Hazır, "Burada abiyi gasp ettiler. Biz de görüntülerini çektik. Sürüklediler ve abinin dudağını patlattılar" dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıların kullandığı aracı ve eşkalleri tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta hareketli dakikalar... Bankadan çıkan vatandaşı böyle gasp ettiler | Video 01:19
Esenyurt'ta hareketli dakikalar... Bankadan çıkan vatandaşı böyle gasp ettiler | Video 16.01.2024 | 14:30
Batman’da buzdolabı ve stepneye zulalanmış 124 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:08
Batman'da buzdolabı ve stepneye zulalanmış 124 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 16.01.2024 | 13:46
Kamyonette taşınan iş makinesi kanala düştü: O anlar kamerada | Video 01:02
Kamyonette taşınan iş makinesi kanala düştü: O anlar kamerada | Video 16.01.2024 | 13:46
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu 00:14
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu 16.01.2024 | 13:14
MİT’in 97’nci yıl videosu yayınlandı 05:21
MİT’in 97’nci yıl videosu yayınlandı 16.01.2024 | 13:12
Mersin’de kaza yapan otobüsün Marmaris’ten çıkışı kameraya yansıdı | Video 00:30
Mersin'de kaza yapan otobüsün Marmaris'ten çıkışı kameraya yansıdı | Video 16.01.2024 | 11:43
Sultanbeyli’de düğünde öldürülen Kader İrgören’in son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 03:27
Sultanbeyli'de düğünde öldürülen Kader İrgören'in son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 16.01.2024 | 11:07
DAUM İzmir Körfezi’ndeki tsunami riskini hesaplayan bilimsel çalışma | Video 07:03
DAUM İzmir Körfezi'ndeki tsunami riskini hesaplayan bilimsel çalışma | Video 16.01.2024 | 11:04
Maltepe’de uyuşturucu satıcısı, polisin operasyonuyla yakalandı | Video 00:55
Maltepe’de uyuşturucu satıcısı, polisin operasyonuyla yakalandı | Video 16.01.2024 | 10:54
Çankırı’da drift atan sürücüye 32 bin TL ceza | Video 00:24
Çankırı'da drift atan sürücüye 32 bin TL ceza | Video 16.01.2024 | 10:40
Gaziantep’te asayiş operasyonunda 191 kişi tutuklandı | Video 00:13
Gaziantep’te asayiş operasyonunda 191 kişi tutuklandı | Video 16.01.2024 | 10:42
Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama | Video 00:22
Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama | Video 16.01.2024 | 10:30
Beyaz örtü ile kaplanan Kazdağları’ndan kartpostallık görüntüler | Video 01:54
Beyaz örtü ile kaplanan Kazdağları'ndan kartpostallık görüntüler | Video 16.01.2024 | 09:53
İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video 01:43
İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video 16.01.2024 | 09:20
Mersin’de DEAŞ operasyonu | Video 01:07
Mersin'de DEAŞ operasyonu | Video 16.01.2024 | 08:33
Mersin’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı | Video 05:54
Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı | Video 16.01.2024 | 08:28
SON DAKİKA: Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı! İşte o anlar... | Video 00:09
SON DAKİKA: Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı! İşte o anlar... | Video 16.01.2024 | 08:28
Yollar buz pistine döndü: Araçlar böyle kaydı 00:38
Yollar buz pistine döndü: Araçlar böyle kaydı 15.01.2024 | 23:07
27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu! 41:00
27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu! 15.01.2024 | 20:09
Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada 01:52
Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada 15.01.2024 | 17:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA