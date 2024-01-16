Esenyurt'ta hareketli dakikalar... Bankadan çıkan vatandaşı böyle gasp ettiler | Video
Esenyurt'ta banka şubesinden para çeken vatandaşı silah zoruyla yere yatırarak döven 4 gaspçı, paraları alarak kayıplara karıştı. Dehşete düşüren o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 şahıs yerdeki adamı döverek çantayı almaya çalışıyor. Zanlılar bir süre sonra çantadan alabildikleri ile kaçıyor. Mağdur şahıs ise çevreye bağırarak yardım istiyor.
Yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen görgü şahidi Ömer Hazır, "Burada abiyi gasp ettiler. Biz de görüntülerini çektik. Sürüklediler ve abinin dudağını patlattılar" dedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıların kullandığı aracı ve eşkalleri tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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