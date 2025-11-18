Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 18.11.2025 | 15:46 İstanbul Esenyurt'ta park halindeki bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangına müdahale etmeye çalışan araç sahibi elleri yanarken, araç küle döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1990 Sokak'ta meydana geldi. Zeynel Abidin Çelik'e ait park halindeki minibüs, bilinmeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Bu sırada aracın dışını temizleyen Çelik, çevredeki vatandaşların uyarısıyla alevleri fark etti. Araçtaki yangına tüpünü alarak müdahale etmeye çalışan Çelik, yükselen alevlerin sıçraması sonucu ellerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan minibüsü kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.Alevlerin arasında kalarak yaralanan Zeynel Abidin Çelik, "Ben dışarıda temizlik yapıyordum. Cama vurdular, 'Araba yanıyor' dediler. Hemen müdahale etmek istedim ama yangın müsaade etmedi. Ellerim, başım yandı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Bir anda çıktı. Arabanın sağındaki bant izlerini temizliyordum, bir baktım araba yanıyor" diyerek yaşanan olayı anlattı.