Video Yaşam Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video
Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video

Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video

18.11.2025 | 15:46

İstanbul Esenyurt'ta park halindeki bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangına müdahale etmeye çalışan araç sahibi elleri yanarken, araç küle döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1990 Sokak'ta meydana geldi. Zeynel Abidin Çelik'e ait park halindeki minibüs, bilinmeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Bu sırada aracın dışını temizleyen Çelik, çevredeki vatandaşların uyarısıyla alevleri fark etti. Araçtaki yangına tüpünü alarak müdahale etmeye çalışan Çelik, yükselen alevlerin sıçraması sonucu ellerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan minibüsü kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin arasında kalarak yaralanan Zeynel Abidin Çelik, "Ben dışarıda temizlik yapıyordum. Cama vurdular, 'Araba yanıyor' dediler. Hemen müdahale etmek istedim ama yangın müsaade etmedi. Ellerim, başım yandı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Bir anda çıktı. Arabanın sağındaki bant izlerini temizliyordum, bir baktım araba yanıyor" diyerek yaşanan olayı anlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 03:13
Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 18.11.2025 | 15:46
Furkan Apartmanı davasında şok detay: Kesilen kolonları ben taşıdım | Video 03:40
Furkan Apartmanı davasında şok detay: "Kesilen kolonları ben taşıdım" | Video 18.11.2025 | 15:26
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 01:29
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:25
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 01:29
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:23
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 03:46
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 18.11.2025 | 14:55
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 00:53
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 18.11.2025 | 14:54
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 03:19
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 18.11.2025 | 14:28
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 13:04
Böcek Ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı | Video 20:48
Böcek Ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı | Video 18.11.2025 | 13:02
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 13:04
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 12:49
Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:49
Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 12:42
Fatih’te korkunç aile faciası! Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? | Video 04:27
Fatih'te korkunç aile faciası! Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? | Video 18.11.2025 | 12:33
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 12:12
İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video 03:14
İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video 18.11.2025 | 11:37
Yasak ilişki cinayeti kamerada | Video 00:43
Yasak ilişki cinayeti kamerada | Video 18.11.2025 | 10:58
Şoförlük eğitimi yaparken refüjdeki palmiyeyi devirdi: Kaza anı kamerada | Video 01:51
Şoförlük eğitimi yaparken refüjdeki palmiyeyi devirdi: Kaza anı kamerada | Video 18.11.2025 | 11:15
Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video 06:32
Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video 18.11.2025 | 10:58
IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video 00:49
IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 10:58
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 6 kişi yakalandı | Video 00:39
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 6 kişi yakalandı | Video 18.11.2025 | 10:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY