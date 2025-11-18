Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video
18.11.2025 | 15:46
İstanbul Esenyurt'ta park halindeki bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangına müdahale etmeye çalışan araç sahibi elleri yanarken, araç küle döndü.
Alevlerin arasında kalarak yaralanan Zeynel Abidin Çelik, "Ben dışarıda temizlik yapıyordum. Cama vurdular, 'Araba yanıyor' dediler. Hemen müdahale etmek istedim ama yangın müsaade etmedi. Ellerim, başım yandı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Bir anda çıktı. Arabanın sağındaki bant izlerini temizliyordum, bir baktım araba yanıyor" diyerek yaşanan olayı anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:13
Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 18.11.2025 | 15:46
03:40
01:29
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:25
01:29
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:23
03:46
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 18.11.2025 | 14:55
00:53
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 18.11.2025 | 14:54
03:19
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 18.11.2025 | 14:28
01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 13:04
20:48
01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 13:04
01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 12:49
01:49
04:27
01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 12:12
03:14
İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video 18.11.2025 | 11:37
00:43
Yasak ilişki cinayeti kamerada | Video 18.11.2025 | 10:58
01:51
06:32
Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video 18.11.2025 | 10:58
00:49
IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 10:58
00:39
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 6 kişi yakalandı | Video 18.11.2025 | 10:32