Esenyurt'ta tekel bayiisindeki silahlı saldırı | Video 08.12.2023 | 10:10 Esenyurt'ta bir tekel bayiine girerek işletmeci Lokman Sadak'ı (35) silahla vurarak yaralayan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler iş yerini devralmak için 700 bin lira ödediklerini, devir gerçekleşmeyince iş yeri sahibi ile aralarında çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. 3 Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde 22 Kasım Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Tekel bayiini işleten Lokman Sadak, iş yerine gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Sadak hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralı iş yerini elinden almaya çalışan kişiler tarafından saldırıya uğradığını öne sürdü.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayı gerçekleştiren Aslan D.(21), Süleyman Y.(21), Ramazan Y.(35) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ramazan Y.'nin üzerinden Glock marka tabanca ele geçirildi. Polis yaptığı soruşturmada olayda silah kullanan kişinin Aslan D. olduğunu belirledi. Aslan D. saldırıda kullandığı silahı hatırlamadığı bir yere attığını söyledi.

Şüpheliler, sorgularında iş yerini devir almak için 700 bin lira ödediklerini ancak devir işinin bir türlü gerçekleşmediğini söyledikleri öğrenildi. Olay günü görüşmek üzere iş yerine gittiklerini anlatan şüphelilerin, iş yeri sahibinin kendilerine küfür etmeye başlaması üzerine olayın gerçekleştirdiğini anlattıkları belirtildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.