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Esenyurt'taki silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasında

Esenyurt'taki silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasında

08.08.2024 | 13:38

İstanbul Esenyurt'ta Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma böyle görüntülendi.

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