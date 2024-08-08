Esenyurt'taki silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasında
İstanbul Esenyurt'ta Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma böyle görüntülendi.
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