Eser Yenenler apar topar ameliyata edildi! | Video

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Eser Yenenler, Haziran 2019 yılında Berfu Yenenler’le evlendi. Bu mutlu evliliğinden iki de çocuk sahibi olan Berfu ve Eser Yenenler, sosyal medya üzerinde sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Berfu Yenenler, bugün bir paylaşımda bulundu. Berfu Yenenler eşinin ameliyata alındığını resmi olarak duyurdu. İşte Eser Yenenler’in sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmesi!