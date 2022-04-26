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OTOMATİK OYNAT
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Eser Yenenler apar topar ameliyata edildi! | Video 26.04.2022 | 19:03
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Pakistan’daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video 26.04.2022 | 18:07
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İBB kanalizasyon sularını Marmara'ya boşalttı! Deniz pislikle doldu 26.04.2022 | 16:44
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Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı | Video 26.04.2022 | 15:37
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Öfkeli yolcu, hıncını tramvaydan çıkarmaya çalıştı! | Video 26.04.2022 | 15:36
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Bandırma'da denizde şaşırtan görüntü... Artarak devam ediyor! 26.04.2022 | 12:41
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Kars'ta suya yansıyan bulutların masalsı görüntüsü kamerada 26.04.2022 | 12:41
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İstanbul Tuzla’da kuyumcuda soygun dehşeti kamerada! Kuyumcuyu vurup... 26.04.2022 | 12:41
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Klima motorunu böyle çaldı... Bu görüntüden yakalandı | Video 26.04.2022 | 14:03
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Ankara polisinden nefes kesen operasyon | Video 26.04.2022 | 13:25
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Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü mahkemede karşı karşıya geldi | Video 26.04.2022 | 13:22
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Bursa'da sokak ortasında kadına şiddet anları kamerada | Video 26.04.2022 | 11:23
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 26 Nisan 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 26.04.2022 | 11:01
‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Eser Yenenler, Haziran 2019 yılında Berfu Yenenler’le evlendi. Bu mutlu evliliğinden iki de çocuk sahibi olan Berfu ve Eser Yenenler, sosyal medya üzerinde sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Berfu Yenenler, bugün bir paylaşımda bulundu. Berfu Yenenler eşinin ameliyata alındığını resmi olarak duyurdu. İşte Eser Yenenler’in sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmesi!