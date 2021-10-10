Video Yaşam Eski nişanlısının motosikletini ateşe verdi, yanındaki bir araba da yandı | Video
Eski nişanlısının motosikletini ateşe verdi, yanındaki bir araba da yandı | Video

Eski nişanlısının motosikletini ateşe verdi, yanındaki bir araba da yandı | Video

10.10.2021 | 10:21

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İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki bir sokakta gece saatlerinde bir motosikletin yandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin araştırması sonucunda Z.E. isimli kadına ait motosikletin Z.E’nin eski nişanlısı tarafından benzin dökülerek yakıldığı belirlendi. Motosikletin yanı sıra park halindeki bir otomobilin de çıkan yangında zarar gördüğü öğrenildi.

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İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinden bir sokakta yaşayan Z.E'ye ait motosiklet, alev alev yandı. Motosikletinin yandığını gören Z.E. durumu Emniyet'e ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince motosiklet söndürülürken çıkan yangında park halindeki bir otomobilin daha zarar gördüğü görüldü.

Akşam saatlerinde yaya olarak evine gelen Z.E. sokakta eski nişanlısı Şafak K.G'yi gördü. Daha sonra evine giren Z.E. kapısının önündeki motosikletinden alevler yükseldiğini görerek polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince motosiklet söndürüldü. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Z.E, eski nişanlısı Şafak K.G'nin sık sık kendisini tehdit ettiğini bugün de sokakta gördüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Ekipler, Eyüp Sultan'da bulunduğunu belirledikleri Şafak K.G'yi adresine giderek gözaltına aldı. Şüpheli, Kağıthane Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine teslim edildi. Şafak K.G. burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verilen şüpheli Şafak K.G. Metris Cezaevine gönderildi.

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