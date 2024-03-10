Video Yaşam Eskişehir'de feci kaza! 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Eskişehir'de feci kaza! 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Eskişehir'de feci kaza! 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

10.03.2024 | 08:31

Eskişehir’de 190 kilometre hızla trafik levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, aracın motoru 100 metre ileriye fırladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara Karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 B 4630 plakalı otomobili ile 190 kilometre hızla Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Yaşar Demiryürek (55), Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımındaki trafik levhası direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın şoför mevkiinde sıkışan Yaşar Demiryürek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Yaşar Demiryürek'in cansız bedeni, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkartıldı.

Polis ekiplerinin incelemeleri ardından Yaşar Demiryürek'in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARACIN MOTORU 100 METRE İLERİYE FIRLADI
Kazanın ardından takılı kalan ve 190 kilometre hız gösteren kadran, kazanın nedenini gözler önüne serdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru, kaza yerinden 100 metre ileriye fırladı. Aracın etrafa saçılan parçaları ve yamulan bariyer demirleri, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı ekipler tarafından temizlendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eskişehir’de feci kaza! 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 02:58
Eskişehir'de feci kaza! 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 10.03.2024 | 08:31
Muhalif medyanın ’Lösante Hastanesi’ çarpıtmasına Bakan Koca’dan net yanıt: Bunu istismar etmemeliler 01:25
Muhalif medyanın 'Lösante Hastanesi' çarpıtmasına Bakan Koca'dan net yanıt: Bunu istismar etmemeliler 09.03.2024 | 21:11
7 yıldır iyiliğin yolunu sürüyorlar 00:56
7 yıldır iyiliğin yolunu sürüyorlar 09.03.2024 | 20:19
Kaldırımda yürüyen komşusuna böyle saldırdı! | Video 00:53
Kaldırımda yürüyen komşusuna böyle saldırdı! | Video 09.03.2024 | 15:35
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:30
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 09.03.2024 | 15:34
D100’de tır bariyerlere böyle çarptı: 2 yaralı | Video 00:32
D100'de tır bariyerlere böyle çarptı: 2 yaralı | Video 09.03.2024 | 15:12
Kadıköy’de taksiciyi bıçaklayan 3 çocuk şahıs yakalandı | Video 03:47
Kadıköy’de taksiciyi bıçaklayan 3 çocuk şahıs yakalandı | Video 09.03.2024 | 14:15
Tokat’ta tefecilik ve tehdit operasyonu: 9 şüpheli yakalandı 4’ü tutuklandı | Video 01:46
"Tokat'ta tefecilik ve tehdit operasyonu: 9 şüpheli yakalandı 4'ü tutuklandı | Video 09.03.2024 | 14:08
Siverek’te polise ateş açan şahıs gözaltına alındı | Video 01:23
Siverek’te polise ateş açan şahıs gözaltına alındı | Video 09.03.2024 | 13:51
Mobilya eşyaları arasında 557 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:50
Mobilya eşyaları arasında 557 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 09.03.2024 | 13:47
Bitlis’te 1 ayda 18 organizatör ve 197 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:30
Bitlis’te 1 ayda 18 organizatör ve 197 düzensiz göçmen yakalandı | Video 09.03.2024 | 13:14
Eyüpsultan’da motosikletli sürücünün tek tekerli tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:14
Eyüpsultan’da motosikletli sürücünün tek tekerli tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 09.03.2024 | 11:53
Kuzey Marmara Otoyolunda 318 km hızla makas atan sürücüye 14 bin 258 TL ceza | Video 00:28
Kuzey Marmara Otoyolunda 318 km hızla makas atan sürücüye 14 bin 258 TL ceza | Video 09.03.2024 | 11:41
Daha önce kaçırdığı kızın ailesinin evini basıp, dehşet saçtı! 3 ölü, 1 yaralı | Video 01:01
Daha önce kaçırdığı kızın ailesinin evini basıp, dehşet saçtı! 3 ölü, 1 yaralı | Video 09.03.2024 | 11:32
30 ilde 5 gündür icra edilen FETÖ operasyonlarında 91 gözaltı | Video 01:01
30 ilde 5 gündür icra edilen FETÖ operasyonlarında 91 gözaltı | Video 09.03.2024 | 11:21
Elazığ’da seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü | Video 00:29
Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü | Video 09.03.2024 | 11:07
Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı | Video 01:19
Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı | Video 09.03.2024 | 10:54
Denizli ve 3 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 şahıs tutuklandı | Video 00:20
Denizli ve 3 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 şahıs tutuklandı | Video 09.03.2024 | 10:54
Organize şekilde suç işleyen 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı | Video 00:38
Organize şekilde suç işleyen 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı | Video 09.03.2024 | 10:10
Bartın’da işçi servisleri çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı | Video 00:32
Bartın'da işçi servisleri çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı | Video 09.03.2024 | 10:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA