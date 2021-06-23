Esra Erol sayesinde hem annelerine, hem de berber dükkanlarına kavuştular | Video

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan 'Esra Erol'da bugün bir hayal daha gerçek oldu. Başarılı sunucu Esra Erol, Emre - Ömer kardeşleri önce annelerine, ardından da berber dükkanına kavuşturdu. Hayallerin gerçek olduğu günden kareler ise tüm Türkiye'yi duygulandırdı. İşte başarılı sunucu Esra Erol'un iki kardeşi hayallerine kavuşturduğu o anlar!