Video Yaşam Esra Erol'da Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 8 yaşındaki Hasret'i diri diri gömüp... | Video
Esra Erol'da Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 8 yaşındaki Hasret'i diri diri gömüp... | Video

Esra Erol'da Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 8 yaşındaki Hasret'i diri diri gömüp... | Video

06.04.2024 | 11:52

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'daki 'Dadı Meryem' olayı herkesi şoke etti. Mehmet Altun ile yasak aşk yaşayan Dadı Meryem'in; 2011 yılında Hasret Karakoç isimli 8 yaşındaki kız çocuğunu diri diri toprağa gömüp öldürdüğü ve sonrasında 9 yıl hapis yattığı öğrenildi. Stüdyo adeta buz kesti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 2 tutuklama | Video 00:48
Manisa’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 2 tutuklama | Video 08.04.2024 | 09:23
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı | Video 04:11
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2024 | 08:40
Maltepe’de karşı yönlerden gelen 2 otomobil çarpıştı | Video 01:26
Maltepe'de karşı yönlerden gelen 2 otomobil çarpıştı | Video 08.04.2024 | 08:40
Yayla’dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Glütensiz Sebzeli Karabuğday Pilavı, Nohutlu Soğan Yahnisi, Cacık 00:35
Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Glütensiz Sebzeli Karabuğday Pilavı, Nohutlu Soğan Yahnisi, Cacık 07.04.2024 | 16:06
Genç kızın ölümünde cinayet şüphesi! Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltında | Video 03:00
Genç kızın ölümünde "cinayet" şüphesi! Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltında | Video 07.04.2024 | 14:51
Balıkçı Ömer, sosyal medyadaki yorumları okurken kalpten gitti | Video 05:32
Balıkçı Ömer, sosyal medyadaki yorumları okurken kalpten gitti | Video 07.04.2024 | 13:24
Duvarları dele dele döviz bürosunun kasasına ulaşmaya çalıştılar | Video 06:21
Duvarları dele dele döviz bürosunun kasasına ulaşmaya çalıştılar | Video 07.04.2024 | 13:24
Bursa’da başıboş köpek dehşeti! Oğlu için kendini feda etti | Video 07:30
Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Oğlu için kendini feda etti | Video 07.04.2024 | 13:25
Çizgili sırtlan fotokapana yakalandı | Video 00:10
Çizgili sırtlan fotokapana yakalandı | Video 07.04.2024 | 13:15
Bomba var diyerek Bakırköy’ü birbirine katan iki kadın adliyeye sevk edildi | Video 02:21
"Bomba var" diyerek Bakırköy'ü birbirine katan iki kadın adliyeye sevk edildi | Video 07.04.2024 | 13:04
Ümraniye’de yolcu otobüsü alev topuna döndü | Video 01:10
Ümraniye’de yolcu otobüsü alev topuna döndü | Video 07.04.2024 | 09:58
53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Çember operasyonuyla yakalandı | Video 00:16
53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Çember operasyonuyla yakalandı | Video 07.04.2024 | 11:47
MAHZEN-26 operasyonlarında Canık Çetesi suç örgütü çökertildi | Video 00:38
MAHZEN-26 operasyonlarında Canık Çetesi suç örgütü çökertildi | Video 07.04.2024 | 09:47
İstanbul’da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi | Video 01:12
İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi | Video 07.04.2024 | 09:50
Ümraniye’de birbirine yakın noktalarda peş peşe otobüs yangını | Video 07:09
Ümraniye'de birbirine yakın noktalarda peş peşe otobüs yangını | Video 07.04.2024 | 08:31
Mardin’de feci kaza sonrası otomobil alev aldı | Video 02:03
Mardin’de feci kaza sonrası otomobil alev aldı | Video 07.04.2024 | 08:31
Ankara’da hatalı şerit değiştiren aracın kaza anı kamerada | Video 00:19
Ankara’da hatalı şerit değiştiren aracın kaza anı kamerada | Video 07.04.2024 | 08:31
Çekmeköy’de çöp kamyonu yokuşta geri kayarak park halindeki araçlara çarptı | Video 02:53
Çekmeköy'de çöp kamyonu yokuşta geri kayarak park halindeki araçlara çarptı | Video 07.04.2024 | 08:31
Zonguldak’ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video 01:18
Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video 06.04.2024 | 16:38
Bayram göçü zincirleme kazayı beraberinde getirdi! Araçlar üst üste çıktı: 2 yaralı | Video 00:55
Bayram göçü zincirleme kazayı beraberinde getirdi! Araçlar üst üste çıktı: 2 yaralı | Video 06.04.2024 | 16:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA