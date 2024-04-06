Esra Erol'da Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 8 yaşındaki Hasret'i diri diri gömüp... | Video

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'daki 'Dadı Meryem' olayı herkesi şoke etti. Mehmet Altun ile yasak aşk yaşayan Dadı Meryem'in; 2011 yılında Hasret Karakoç isimli 8 yaşındaki kız çocuğunu diri diri toprağa gömüp öldürdüğü ve sonrasında 9 yıl hapis yattığı öğrenildi. Stüdyo adeta buz kesti.