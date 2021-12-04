Esra Erol'da Fatma'nın görenleri şoke eden inanılmaz değişimi kamerada! Kocası Ahmet ile ilgili yeni açıklama...
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atv Esra Erol'da canlı yayınında katılan Fatma'nın inanılmaz değişimi görenleri şok etti!