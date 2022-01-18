Esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı | Video

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Denizli’de aynı mahallede park halindeki yaklaşık 30 aracın plakalarını kopartarak çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Plaka hırsızı ifadesinde ‘satmak için çaldım’ dediği ortaya çıktı.
Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde farklı saat ve günlerde ardı ardına yaklaşık 30 araç plakası çalan hırsızın hurdacılık yapan Emin B., olduğu tespit edildi. Polis ekipleri harekete geçerek kısa sürede yakaladı. Mahallenin korkulu rüyası haline gelen plaka hırsızı Emin B.'nin alınan ifadesinde 'alüminyum değerinde satmak için çaldım' dediği öğrenildi. İlk önce Turan Güneş Caddesi ardından ara sokaklarda ve Halk Caddesi üzerinde bulunan araçların plakasını çalan Emin B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.