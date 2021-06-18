Ev sahibine aldırış etmediler, eve böyle girdiler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
Yunanistan ölüme terketti, Mehmetçik kurtardı | Video 18.06.2021 | 10:58
03:04
Aşı olana Adana kebap bedava | Video 18.06.2021 | 10:44
00:40
06:17
1.65 tonluk kurbanlık görenleri şaşırtıyor | Video 18.06.2021 | 10:06
00:57
00:50
Ev sahibine aldırış etmediler, eve böyle girdiler | Video 18.06.2021 | 10:16
01:26
Bursa'da feci kaza! Hatalı sollama can aldı 1 ölü, 4 ağır yaralı 18.06.2021 | 10:13
01:00
"Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti" iddiası | Video 18.06.2021 | 10:16
01:01
00:18
İlkokul öğrencisinden Macron’u şoke eden tokat sorusu! 18.06.2021 | 10:07
00:16
"Nurişler" operasyonunda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler | Video 18.06.2021 | 09:44
00:36
Ormanlık alana kaçırıp senet imzalattılar! Şehir eşkıyalarına operasyon! 18.06.2021 | 09:03
01:28
Kavga ettikleri kişinin önünü motosikletle kesip tabancayla vurdular | Video 18.06.2021 | 08:31
01:15
Sarıkamış’ta kurt yola indi | Video 18.06.2021 | 08:31
03:29
Eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı | Video 18.06.2021 | 08:04
04:07
Kazada yaralanan kadın, gazetecilere saldırdı | Video 18.06.2021 | 08:04
00:48
ALPAGU, test atışında hedefi tam isabetle vurdu | Video 17.06.2021 | 22:31
00:57
Ünlü sanatçı Umut Akyürek, apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video 17.06.2021 | 21:48
01:19
Türkiye'de koronavirüs aşı tablosu | Video 17.06.2021 | 20:25
Bahçelievler'de hırsızlar bir daireye girerek içeride bulunan cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı. Ev sahiplerinin evde uyuyor olmasına rağmen sergiledikleri rahat tavırlar bu kadarına da pes dedirtti.
Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna'da meydana geldi. İddiaya göre, bir binaya giren hırsızlar daireleri tek tek yokladı. Bir dairenin kapısına gelen hırsızlar bir süre uğraştıkları kapının kilidini açarak içeriye girdi. Ev sahiplerinin uyumasına aldırış etmeyen rahat tavırlarla içeri giren hırsızlar, bir cep telefonunu alarak kaçtı. Yaşanan bu anlar ise bina da bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar dairenin kapısına geliyor. Bir süre kapıyı açmak için uğraşan hırsızlar daha sonra daire içerisine girerek içeride bulunan cep telefonunu çalıyor.