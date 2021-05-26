Video Yaşam Evcilleştirilen kızıl şahin yaban hayata hazırlanıyor | Video

Evcilleştirilen kızıl şahin yaban hayata hazırlanıyor | Video

Evcilleştirilen kızıl şahin yaban hayata hazırlanıyor | Video
26.05.2021 | 13:55

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Van’da yavruyken doğadan koparılarak evcil hayvanlarla beslenilen kızıl şahin, getirildiği rehabilitasyon merkezinde ekolojik dengede yerini alabilmesi için doğal ortama alıştırılıyor.

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Van'da bir vatandaş tarafından yaklaşık 4 ay önce bitkin halde bulunan kızıl şahin, evcil hayvanlarla beslenmesi yapıldı. Daha sonra yaban kuşların evde beslenmesinin yasak olduğunu öğrenen vatandaş, kızıl şahini Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim etti. Ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kızıl şahin, muayenesi sonrası yaşama tutunması, uçması, avlanması ve tekrar doğada yaşama becerilerini kazanması için rehabilitasyona alındı. Doğal ortama alışması için oluşturulan bahçede özenle bakılan şahin, yırtıcı kuş becerilerini kazanmasıyla birlikte ekolojik dengede yerini alabilmesi için tekrar doğaya salınacak.

"YIRTICI KUŞLARIN BESLENMEK İÇİN AVLANMASI LAZIM"
İHA muhabirine konuşan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bazı vatandaşların buldukları yırtıcı yaban hayvanlarını alıp beslediğini belirtti. Yavruyken evde beslenilen hayvanların yaban hayat bağlarının gelişmediğinin altını çizen Prof. Dr. Aslan, "Yırtıcı kuşların beslenmek için avlanması lazım. Bu yüzden evde beslenince av melekesi gelişmemektedir. Ancak doğadayken bunu sonradan kazanmaları çok yüksektir. Vatandaşlarımızın bizim rehabilitasyon çalışmalarını duyması ve bunların evde beslenmesinin yasak olduğunu öğrendikten sonra bizlere teslim ediyorlar. Bizler de buraya getirilen hayvanların ilk sağlık muayenesini yapıyoruz. Daha sonra habitatını oluşturduğumuz bu bahçede; yaşama tutunması, uçması, avlanması ve tekrar doğada yaşama becerilerini kazanması için rehabilitasyon aşamasına geçiyoruz. Kızıl şahinimiz de rehabilitasyon aşamasına geçmiş durumdadır" dedi.

"YIRTICI KUŞUMUZ DOĞAL ORTAMA ALIŞACAKTIR"
Rehabilitasyonun ardından yırtıcı kuşun yeniden doğaya kazandırılacağını dile getiren Aslan, "Bir vatandaşımız, kızıl şahini doğada bitkin halde bulduğunu, evde 4 aydır kendisinin beslediğini, evcil hayvanlarla beraber yaşadığını ve onlara hiçbir zarar vermediğini belirtti. Tabi bu yırtıcı bir kuş için olmaması gereken şeylerdir. Bu şekilde doğadan koparılmış oluyor ve evcilleştirildiğinden dolayı ekolojik dengedeki mücadeleye zarar verilmiş oluyor. Kızıl şahin yaklaşık 10 gündür bizde ve şu an bahçemizde kontrollü şekilde avlanmasını, yuva kurmasının öğrenmesi sağlanıyor. 10-20 gün içinde yırtıcı kuşumuz doğal ortama alışacaktır. En kısa zamanda da doğaya kazandırılacaktır" diye konuştu.

Kanatlı hayvanların rehabilitasyonunun olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Aslan, kızıl şahinin de kısa sürede doğaya adapte olacağını kaydetti.

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