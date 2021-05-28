Evin bahçesinden çıkarılan 1,5 metrelik yılan doğaya salındı | Video
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Isparta 'da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesine giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak, doğaya saldı.
Mehmet Tönge Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yılan sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın yerini tespit ederek, saklandığı yerden çıkardı. İtfaiyenin özverili çalışması sonucu canlı olarak çıkarılan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan çuvala konularak, mahalleden uzak bir yerde doğal yaşam alanına salındı.