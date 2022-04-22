Evinde el bombası ve “Colt” bulunmuştu! Hanımağa operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video

İstanbul Esenler’de uyuşturucu ve silah ticaretiyle adı sıkça anılan “Hanımağa” lakablı Pınar D.’nin evinde gerçekleştirilen polis operasyonun görüntüleri basına sızdı. Görüntülerde Pınar D.’nin evinde çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Colt olarak bilinen M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulunduğu görülüyor. Pınar D. Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Esenler'de cinayetten yargılanan eşinin cezaevine girmesiyle uyuşturucu ve silah ticaretiyle adı anılan "Hanımağa" lakaplı Pınar D., Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra el bombası, Colt olarak bilinen M16 Amerikan savaş tüfeği, kılıç ve pala bulunduğu tespit edilen Pınar D.'nin farklı suçlardan toplamda 13 kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Esenler Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pınar D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hanımağa lakaplı Pınar D.'nin evine yapılan polis operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Pınar D.'nin daire içerisine fayans kaplı duvar süsü vererek gizli bir ek odacık yaptığı ve mühimmatlarını bu odacığa gizlediği görülüyor. Polisin operasyonunda gizli odacığın içinde çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Colt olarak bilinen M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulunduğu görülüyor.