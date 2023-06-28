Video Yaşam Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazı coşkusu: Binlerce kişi camiye akın etti | Video
Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazı coşkusu: Binlerce kişi camiye akın etti | Video

Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazı coşkusu: Binlerce kişi camiye akın etti | Video

28.06.2023 | 08:34

Bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Camiye sığmayan vatandaşlar, avluya serilen kilim ve hasırlarda saf tutarak namaz kıldı. Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazında oluşan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.

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Bayram namazını kılmak isteyen binlerce vatandaş, Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Sabahın erken saatlerinde artmaya başlayan kalabalık bayram namazının yaklaşmasıyla cami avlusuna taştı. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen kilim ve hasırlarda namaz kıldı.

AİLESİYLE BİRLİKTE BAYRAM NAMAZINI KILMAYA GELEN RECEP YAKUP ÇEBİOĞLU,
"Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sabah namazı için buraya geldik. Sabah namazını eda ettik. Ardından Kurban Bayramı namazını eda edip, kurbanlarımızı kesmeye gideceğiz inşallah. Ailece geldik, Allah herkese sağlık sıhhat versin." dedi.
Bayram namazı dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi avlusunda oluşan kalabalık dron ile havadan görüntülendi.

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