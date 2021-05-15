Eyüpsultan’da köpek dehşeti | Video

Eyüpsultan’da koşuya çıkan bir adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan adam vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, dün Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Göktürk Göleti istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gölette doğru koşuya çıkan bir adam 7-8 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan adam bacağından, omuzundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan adam yaralarının tedavisi ve kuduz aşısı için hastaneye gitti.

"LÜTFEN ÖNLEMİNİ ALIN"

Köpeklerin saldırı anını anlatan yaralı adam, "Akşam spor yapmak için koşayım dedim. Göktürk Tabiat Parkı'nın orada 7-8 tane köpek bana saldırdı. Sahibinden mi şikayetçi olayım, neyden şikayetçi olayım bilmiyorum. Çoluk çocuk bu hale gelmesin lütfen önlemini alın" ifadelerini kullandı.