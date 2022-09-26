Eyüpsultan'da zincirleme kazada ilginç görüntü kamerada | Video

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EYÜPSULTAN'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kazada, otomobillerden biri arkadan çarpan otomobilin üzerine çıktı. Kaza sonrası kilometrelerce trafik oluştu.
Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı, Kemerburgaz-Hasdal yönünde kilometrelerce trafik oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için çağrılan çekici, trafik yüzünden kaza yerine ulaşamayınca polis trafiği kısa süreliğine durdurdu. Çekicinin ters yönden gelerek araçları kaldırmasının ardından trafik normale döndü.
Sürücü Ümran Durmuş, Her zamanki gibi işe gidiyordum. Toplam 4 araç kazaya karıştı. Hızım 80 bile değildi. En arkadaki araç benimdi. Öndeki araç yavaşlayınca, fren yaptım ama durmadı. Benim önümdeki araç üzerimize çıktı. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Olan, sadece maddi hasar dedi.