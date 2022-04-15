Video Yaşam Feci kaza kamerada! Refüje çarptıktan sonra havalanan otomobil kanala düşüp alev aldı | Video
Feci kaza kamerada! Refüje çarptıktan sonra havalanan otomobil kanala düşüp alev aldı | Video

Feci kaza kamerada! Refüje çarptıktan sonra havalanan otomobil kanala düşüp alev aldı | Video

15.04.2022 | 10:42

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde virajı alamayıp bariyerleri devirdikten sonra kanala düşen otomobil alev alev yandı. Şoför kaza yerinden kanal içinden kaçarken, otomobilin kanala uçtuğu ve bir aracın saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabaha karşı saat 04.00 sırasında meydana geldi. Siteler Mahallesi 20 Cadde'den, Hürriyet Caddesine hızla ilerleyen 07 KTM 100 plakalı otomobil kavşak sistemine geldiği zaman sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağındaki refüje çarptıktan sonra havalanan otomobil, caddenin karşı şeridine uçtu ve bariyerleri aşıp kanala düştü. Suyun olmadığı kanalda otomobil kısa sürede alevlere telim oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye yanan aracı söndürmek için hem kanala indi hem de yaralı var mı diye kontrol etti. Tehlikeye rağmen yanan araçta inceleme yapan itfaiye ekipleri herhangi bir şahsa ulaşamadı. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobil söndürüldü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı ve kanal içinden olay yerinden kaçtığı üzerinde duruluyor.

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşanan güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin refüje çarptıktan sonra havalandığı, caddenin bir şeridine indikten sonra bariyeri aşıp kanala düştüğü ve alev aldığı anlar yer aldı. Kanala uçan otomobilden saniyeler öce bir aracın caddeden geçtiği görüldü.

Öte yandan kaza sonrası yaşananlar, aracın alev alması, itfaiyenin kanala inip çalışma yapması ve vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kazayı anlatan Mehmet Özgür Karaağaçlı, "Sabah geldiğimde kamera kayıtlarına baktım. Sabaha karşı 04.00 gibi olmuş kaza. Aracın biri 20. Caddeden hızlı şekilde geliyor, karşıdan uçup, kanalın içine düşüyor. Araba alev alıyor. Şoför kaçmış. Bayağı bir süratle gelmiş. Refüj olmasaydı önünden geçen araçla ikisi birlikte kanala uçabilirlerdi" dedi.

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