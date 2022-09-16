Fenalaşarak yere yığılan genç ekipleri harekete geçirdi | Video

Malatya’da takip ettiği bir etkinlik sırasında fenalaşarak yere yığılan genç ekipleri harekete geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Soykan Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meydan üzerinden düzenlenen bir etkinliği takip eden ismi öğrenilmeyen bir genç aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada başını beton zemine çarpan genç ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.