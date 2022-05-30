Fethiye’de Müsilaj operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı | Video

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ‘Müsilaj’ operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ekiplerince sahil şeridindeki illerde turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve destekçilerine yönelik 16 ilde düzenlenen 'Müsilaj' operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Muğla'nın Fethiye ilçesinde, KOM Daire başkanlığı Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye KOM Grup Amirliğince sabaha karşı birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamından 14 şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 7 ruhsatsız tabanca, 250 fişek, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden R.Y, Ü.Ç, H.M çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.