Video Yaşam Fethiye’de yabancılardan temiz çevre seferberliği
Fethiye’de yabancılardan temiz çevre seferberliği

Fethiye’de yabancılardan temiz çevre seferberliği

20.10.2021 | 16:41

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Turizmin gözde merkezlerinden Fethiye’de, yerleşik yaşayan yabancıların çevre temizliği seferberliği sürüyor. Çevre grubu oluşturan gönüllüler, doğa harikasında ormanları, cennet koyları ve denizleri temizledi.

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