FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede | Video
KOCAELİ'de FETÖPDY'ye finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterenlere yönelik, 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Evlerde yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 euro, FETÖPDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandıkları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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