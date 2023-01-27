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FETÖ'nün güncel yapılanması deşifre oldu | Video

FETÖ'nün güncel yapılanması deşifre oldu | Video

27.01.2023 | 16:15

FETÖ sanığının itirafları, örgütün güncel yapılanmasındaki faaliyetleri deşifre etti. Geçtiğimiz yıl yapılan bir operasyonda yakalanan ve daha sonra itirafçı olan B.Ç. adlı örgüt üyesinin beyanları ve teşhisleri sonrası örgütün güncel yapılanması çökertildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda örgüt mensubunu yakalamış, aralarından bazıları itirafçı olmuştu. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen söz konusu operasyonda yakalanan ve daha sonra itirafçı olan B.Ç.'nin beyanları ve teşhisleri sonrası örgütün güncel yapılanması çökertildi.

PARA AKIŞI BİTCOİN VE SANAL PARA ÜZERİNDEN SAĞLANIYOR
Örgüt içindeki mali yapıyı şekillendiren nakit akışının kripto ve sanal para üzerinden yürütüldüğü öğrenilirken, hücre yapılanmasındaki il muhasebecisine gelen paranın alt kademelere elden verildiği kaydedildi. Büyükşehirleri sözde "eyalet" olarak nitelendirip ona göre yapılandıkları yerlere 'İl' diyen FETÖ üyelerinin, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kartal, Üsküdar, İzmit, Gebze ve Kadıköy gibi yerleri, oluşturdukları şemada il diye adlandırdıkları ortaya çıktı. Polisiye soruşturmaya hedef olan örgüt itirafçısının verdiği ifadelerde, FETÖ üyelerinin "İl" olarak ayırdıkları yerlerde eğitim, lise, sosyal medya, hukuk ve iktisadi bilimler, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı mesuller görevlendirildiği açığa çıktı.

KADIKÖY'DEKİ HÜCRENİN MASRAFLARI ROMANYA VE MOLDOVA'DAKİ FİRARİ FETÖ MENSUPLARINDAN
Örgütün güncel yapılanmasını anlatarak yön veren itirafçının beyanından yola çıkan polis, büyük bölge ev mesulleri altında 4 ev ablaları ve 12 hücre evi tespit etti. Örgüt yapısını deşifre eden itirafçı beyanına göre Kadıköy sözde ilinin bütün masraflarının Romanya ve Moldova'da faaliyet gösteren firari durumdaki örgüt mensuplarından aktarıldığı anlaşıldı. Son dönemlerde teknik takibe takılmamak için sosyal medya uygulaması üzerinden şifreli olarak anlaştıkları öğrenilen FETÖ mensuplarının, kendilerini gizlemek için Yunanistan menşeli numaraları kullandıkları ortaya çıktı.

Örgütün güncel hücre yapılanmasında kendilerini deşifre etmeyen ve sadece gündüzleri örgüt evlerine giden 'vifak' diye nitelendirilen kişilerin olduğu tespit edildi. Söz konusu örgüt üyelerinin, bu evdeki öğrencilerin FETÖ'ye bağlılığını sağlamak için yoğun çaba sarfettikleri tespit edildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ
Pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan B.Ç'nin ifadeleri, birebir teşhisleri ve dijital malzemelrden elde edilen bulgular ışığında açılan yeni soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ve Van'da operasyon gerçekleşmişti. İstanbul merkezli 10 ildeki operasyonda FETÖ'nün evlerinden 17 bin 140 dolar, 128 bin lira, 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1550 avro ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu ve ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 16'sı adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakılmış ve itirafçı olan 15'i şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkça salıverilmişti.

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