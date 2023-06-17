FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 28 gözaltı | Video 17.06.2023 | 09:57 Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüphelinin 28‘İ yakalandı. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve “Gazi Turgut Arslan“ adı verilen operasyonun, örgütün güncel yapılanmasına ve finans desteği sağlayanlara yönelik yürütüldüğü, döviz ve altın ele geçirildiği belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Arslan" operasyonu ile ilgili büyük çaplı yeni bir çalışma gerçekleştirdi.Söz konusu örgüte finansman desteği sağlayan ve FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 kişi tespit edildi. FETÖ/PDY mensuplarının yakalanması için bu sabah İstanbul başta olmak üzere Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 eve baskın yapıldı.Eş zamanlı operasyonlarda 28 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 43 bin 195 TL, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro para, 315.42 gram atın, 4 kilogram gümüşün yanısıra örgüt içerisinde hiyerarşik olarak belli başlı sıralarda yer alan kişilere FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından verilen "F" serisi 2 tane 1 Amerikan doları, kurusıkıdan bozma 1 tabanca ve bu silaha ait 64 mermi ele geçirildi. Ayrıca örgüt üyelerine ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.Gözaltına alınan 28 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesine getirildi.FETÖ üyelerinin sorgusuna başlanırken, firari durumda olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.