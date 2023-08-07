Video Yaşam Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 17 yaralı | Video
Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 17 yaralı | Video

Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 17 yaralı | Video

07.08.2023 | 13:24

Ordu’nun Çamaş ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

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Kaza, Çamaş ilçesi girişi Gürgentepe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Ercan Ekinci yönetimindeki minibüs, virajı alamayarak Uğur Güneş'in kullandığı otomobil ile çarpışarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre her 2 araç sürücüsü olmak üzere 3'ü ağır toplamda 17 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar bulundukları araçtan çıkarılarak, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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