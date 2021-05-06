Fırat Nehri'ne atlayan gence 3 gündür ulaşılamıyor | Video
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde köprüden Fırat Nehri’ne atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerindeki köprüde yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki S.D., köprüden suya atladı. Durumu fark ederek, suyun kenarına giden vatandaşlar, bir şey bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bölgeye gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekiplerinin kurtarma botu ile arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Tekneye binen ekipler yüzeyde çalışma yaparken, dalgıçlar ise suya dalarak arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.