Video Yaşam Fırat Nehri'ne atlayan gence 3 gündür ulaşılamıyor | Video

Fırat Nehri'ne atlayan gence 3 gündür ulaşılamıyor | Video

Fırat Nehri'ne atlayan gence 3 gündür ulaşılamıyor | Video
06.05.2021 | 15:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fırat Nehri'ne atlayan gence 3 gündür ulaşılamıyor | Video 02:31
Fırat Nehri'ne atlayan gence 3 gündür ulaşılamıyor | Video 06.05.2021 | 15:12
Kardeşinin bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyden “Can alıcı gelmiş canım almaya’ paylaşımı | Video 02:10
Kardeşinin bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyden “Can alıcı gelmiş canım almaya’ paylaşımı | Video 06.05.2021 | 15:12
Eskişehir'de fuhuş operasyonu! 8 kadına zorla fuhuş yaptıran 3 şüpheli kamerada 00:27
Eskişehir'de fuhuş operasyonu! 8 kadına zorla fuhuş yaptıran 3 şüpheli kamerada 06.05.2021 | 13:51
Yaşlı kadının kolundan aldıkları bilezikleri böyle sattılar | Video 04:22
Yaşlı kadının kolundan aldıkları bilezikleri böyle sattılar | Video 06.05.2021 | 14:31
Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı | Video 03:08
Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı | Video 06.05.2021 | 14:31
Zeytinburnu'nda çöken binanın bulunduğu mahallenin sakini: Kapanma olmaza pazar kurulacaktı | Video 00:55
Zeytinburnu'nda çöken binanın bulunduğu mahallenin sakini: "Kapanma olmaza pazar kurulacaktı" | Video 06.05.2021 | 13:53
Pitbullarla korunan kumarhaneye baskın | Video 02:16
Pitbullarla korunan kumarhaneye baskın | Video 06.05.2021 | 13:47
Son Dakika: Önüne gelen her şeyi yiyor! İstilacı çekirgeler Türkiye'ye girdi! | Video 03:35
Son Dakika: Önüne gelen her şeyi yiyor! İstilacı çekirgeler Türkiye'ye girdi! | Video 06.05.2021 | 11:15
Tarihi caminin altından 380 yıldan beri su akıyor | Video 04:34
Tarihi caminin altından 380 yıldan beri su akıyor | Video 06.05.2021 | 12:35
Rastgele açtığı ateş küçük kızın sonu oldu | Video 01:24
Rastgele açtığı ateş küçük kızın sonu oldu | Video 06.05.2021 | 12:35
Zeytinburnu'nda boşaltılan binanın çökme anı kamerada | Video 00:49
Zeytinburnu'nda boşaltılan binanın çökme anı kamerada | Video 06.05.2021 | 12:35
Tam 4.5 ton! Üç adreste ele geçirildi 01:05
Tam 4.5 ton! Üç adreste ele geçirildi 06.05.2021 | 12:04
Beyoğlu’nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü | Video 02:39
Beyoğlu’nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü | Video 06.05.2021 | 11:51
Esenyurt'ta pompalı tüfekli ve sopalı komşu kavgası kamerada | Video 04:30
Esenyurt'ta pompalı tüfekli ve sopalı komşu kavgası kamerada | Video 06.05.2021 | 11:51
Son dakika haberleri... İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ait en net görüntüler ortaya çıktı 00:39
Son dakika haberleri... İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ait en net görüntüler ortaya çıktı 06.05.2021 | 11:52
İstanbul Zeytinburnu'daki 5 katlı bina neden çöktü? 05:24
İstanbul Zeytinburnu'daki 5 katlı bina neden çöktü? 06.05.2021 | 11:19
Rüyasında polise yakalandığını gören kumarbazın rüyası gerçek oldu | Video 03:21
Rüyasında polise yakalandığını gören kumarbazın rüyası gerçek oldu | Video 06.05.2021 | 10:57
Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar | Video 00:23
Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar | Video 06.05.2021 | 10:57
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada 02:19
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada 06.05.2021 | 10:58
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndan çöken bina dehşetini olayın tanıkları anlattı | CANLI YAYIN | 02:01
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndan çöken bina dehşetini olayın tanıkları anlattı | CANLI YAYIN | 06.05.2021 | 10:55

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde köprüden Fırat Nehri’ne atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, olay, Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerindeki köprüde yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki S.D., köprüden suya atladı. Durumu fark ederek, suyun kenarına giden vatandaşlar, bir şey bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bölgeye gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekiplerinin kurtarma botu ile arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Tekneye binen ekipler yüzeyde çalışma yaparken, dalgıçlar ise suya dalarak arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA