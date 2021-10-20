Video Yaşam "Fırtına" fırtına gibi çalışıyor...Çamaşır makinesinden 13 kilo bonzai çıktı

"Fırtına" fırtına gibi çalışıyor...Çamaşır makinesinden 13 kilo bonzai çıktı

20.10.2021 | 13:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fırtına fırtına gibi çalışıyor...Çamaşır makinesinden 13 kilo bonzai çıktı 02:11
"Fırtına" fırtına gibi çalışıyor...Çamaşır makinesinden 13 kilo bonzai çıktı 20.10.2021 | 13:59
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi | Video 04:54
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi | Video 20.10.2021 | 13:22
Hendek operasyonlarında yaralandı ama ’gazi’ olamadı 03:39
Hendek operasyonlarında yaralandı ama ’gazi’ olamadı 20.10.2021 | 13:26
Gece kulübünden Kadın çıkarma çatışması kamerada | Video 04:47
Gece kulübünden "Kadın çıkarma" çatışması kamerada | Video 20.10.2021 | 12:53
Denizli’de ciple erkek arkadaşını ezen Dilek Kuşçu’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı 03:20
Denizli'de ciple erkek arkadaşını ezen Dilek Kuşçu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı 20.10.2021 | 12:41
Ayı ile selfie çekti | Video 01:33
Ayı ile selfie çekti | Video 20.10.2021 | 11:33
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü! 01:20
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü! 20.10.2021 | 11:35
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü! Yıkılma anı kameraya yansıdı | Video 06:12
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü! Yıkılma anı kameraya yansıdı | Video 20.10.2021 | 11:27
Bayraktar’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okudu | Video 01:30
Bayraktar’ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu | Video 20.10.2021 | 11:42
Kadın sürücüyü dövdü, Saçı kısaydı erkek sandım diyerek kendisini savundu | Video 05:27
Kadın sürücüyü dövdü, "Saçı kısaydı erkek sandım" diyerek kendisini savundu | Video 20.10.2021 | 11:16
Tunceli’de sır ölüm! Başında darp izine rastlandı... 01:04
Tunceli'de sır ölüm! Başında darp izine rastlandı... 20.10.2021 | 10:59
Sahte içki imalathanesine samandan gizli geçit 00:15
Sahte içki imalathanesine samandan gizli geçit 20.10.2021 | 11:06
Mersin’de dehşet! Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurdu 00:25
Mersin'de dehşet! Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurdu 20.10.2021 | 10:55
İki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten öldü 03:29
İki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten öldü 20.10.2021 | 10:46
SON DAKİKA: Ankara’da MTA bahçesindeki patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 05:04
SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 20.10.2021 | 10:27
Müge Anlı Son Bölüm 20 Ekim 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı’da cinayet olayında şok yasak aşk açıklaması! 14:38
Müge Anlı Son Bölüm 20 Ekim 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da cinayet olayında şok yasak aşk açıklaması! 20.10.2021 | 10:34
Boşanma davası açtığı kocası darbetti, otomobilini yaktı, tehdit etti! 04:15
Boşanma davası açtığı kocası darbetti, otomobilini yaktı, tehdit etti! 20.10.2021 | 10:26
El freni çekilmeyi unutulan araç son anda böyle durduruldu 01:47
El freni çekilmeyi unutulan araç son anda böyle durduruldu 20.10.2021 | 10:24
İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada! Yol kenarındaki gence böyle çarptı | Video 01:57
İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada! Yol kenarındaki gence böyle çarptı | Video 20.10.2021 | 10:17
Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi | Video 01:40
Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi | Video 20.10.2021 | 09:55

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kilo sentetik kannabinoid ile 1 kilo esrar ele geçirildi. Narkotik köpeği fırtına çamaşır makinesine zulalanmış 14 kilo uyuşturucu maddeyi eliyle koymuş gibi buldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik devam ettirdiği savaş aralıksız sürüyor. Bursa ve bazı ilçelerinde L.K. ve S.Ö. isimli şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıklarını belirleyen narkotik ekipleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan narkotik köpeği Fırtına'nın da katıldığı aramalarda çamaşır makinesi içerisine zulalanmış 13 kilogram sentetik kannabinoid ile 1 kilogram esrar ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan L.K. ve S.Ö. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA