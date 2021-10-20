"Fırtına" fırtına gibi çalışıyor...Çamaşır makinesinden 13 kilo bonzai çıktı

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Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kilo sentetik kannabinoid ile 1 kilo esrar ele geçirildi. Narkotik köpeği fırtına çamaşır makinesine zulalanmış 14 kilo uyuşturucu maddeyi eliyle koymuş gibi buldu.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik devam ettirdiği savaş aralıksız sürüyor. Bursa ve bazı ilçelerinde L.K. ve S.Ö. isimli şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıklarını belirleyen narkotik ekipleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan narkotik köpeği Fırtına'nın da katıldığı aramalarda çamaşır makinesi içerisine zulalanmış 13 kilogram sentetik kannabinoid ile 1 kilogram esrar ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan L.K. ve S.Ö. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.