Fren yerine gaza basınca kaldırımda oturanların arasına daldı... O anlar kamerada | Video 13.06.2023 | 10:17 Bitlis'in Hizan ilçesinde park edeceği sırada fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basan sürücü, orada oturanların arasına daldı. Yaşanan kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Hizan ilçe merkezindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü, kamyonetini park edeceği sırada fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Bir anda hız alan kamyonet, o an orada oturan vatandaşların arasına daldı. Olayda maddi hasar ve yaralanan olmazken, yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.