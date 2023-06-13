Fren yerine gaza basınca kaldırımda oturanların arasına daldı... O anlar kamerada | Video
Bitlis'in Hizan ilçesinde park edeceği sırada fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basan sürücü, orada oturanların arasına daldı. Yaşanan kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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