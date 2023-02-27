FSM Köprüsü’nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı | Video

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında taşınan araç görenleri şaşkına çevirdi. İlginç anlar başka bir sürücü tarafından anbean görüntülendi.