Fuhuştan aylık 1 milyon TL kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı | Video
Çanakkale’de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekiplerince 6 aylık süren takip ve araştırma sonucunda, kent merkezinde 21 yabancı uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve fuhuştan aylık yaklaşık 1 milyon TL kazanç elde ettikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan devletlerinden getirilen 21 yabancı uyruklu kadının para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekipler, 6 aylık takip ve araştırma sonucu 'Güzel' takma ismini kullanan Özbekistan uyruklu G.B. ile birlikte D.M., O.B. ve E.D.U.'yu operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin, kent merkezinde 21 yabancı uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve fuhuştan aylık yaklaşık 1 milyon TL kazanç elde ettikleri belirlendi.
4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların, adliyeye sevk edildikleri sırada yüzlerini kapattıkları görüldü.
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