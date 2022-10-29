Gasp için kadın kılığına girdi, bekçiler tarafından etkisiz hale getirildi | Video
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Gasp yapmak için kadın kılığına giren bir kişi mahalle bekçileri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde sorumluluk bölgesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri kadın kıyafetli şüpheli A.M.A.'yı durdurup rutin kontrollerini yapmak istedi.
Şüpheli çantasından çıkardığı silahı bekçilere doğrultması üzerine bekçiler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Şüpheli A.M.A.'nın A.C. isimli kişiyi gasp etmek için kadın kılığına girerek olay yerine geldiği ve bir çok suçtan da kaydı olduğu tespit edildi.