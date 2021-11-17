Video Yaşam Gayrettepe Emniyet'te sıra dışı operasyon
Gayrettepe Emniyet'te sıra dışı operasyon

Gayrettepe Emniyet'te sıra dışı operasyon

17.11.2021 | 17:02

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde ağaca çıkan kedi saatlerce bekleyince Hassas Bölgeleri Koruma Büro polisleri itfaiyeye haber verdi. Emniyet bahçesine gelen İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı.

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Merdivenleriyle ünlü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu yerleşkede bu kez alışılmışın dışında bir olay meydana geldi. Emniyet bahçesinde ağaca çıkan kedi saatlerce orada kalıp aşağı inemedi. Bu durumu emniyet içerisinde gelip giden vatandaşlar fark edip polislere söyledi.

Kedinin uzun süre orada kaldığını gözlemleyen polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye asansörle kediye ulaşıp mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.

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