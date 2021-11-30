Gaziantep'te 3 aylık bebeğini acımasızca öldüresiye döven cani baba tutuklandı! | Video
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Gaziantep’te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini dövdüğü görüntüler ortaya çıkan baba Yunus Göç, anne Semra Göç'ün şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba Göç, adliyeye sevk edildi. Adliye'de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada anne ile çocuk hakkında tedbir kararı aldırılacağı belirtildi.
Konuyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada mağdur çocuk Cihan Göç'ün yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilirken, "Mağdur çocuğun annesinin ifadesine Adli Görüşme Odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.