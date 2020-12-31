Video Yaşam Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video

Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video

Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video
31.12.2020 | 09:24

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Gaziantep’te fuhuşa aracılık ve yer temini eden 2 şüpheli ile fuhuş yapan 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temin eden 2 şüpheli ile fuhuş yapan 2 kadın şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalar sonucu 6 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 1 adet Harddisk, 1 adet tablet, bir miktar para ile uyuşturucu madde ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından fuhuş yapan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlerine başlanırken, şüpheli 2 şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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