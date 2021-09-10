Gaziantep'te kadın sağlık çalışanına saldırı! Dövüp saçlarını yoldu | Video
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Gaziantep'te meydana gelen olayda, Necla Y., iddialara göre hemşire Nurcan Kütük'e Kulak Burun Boğaz Bölümü'nün yerini sordu. Hemşire Nurcan Kütük, o sırada telefonla konuştuğu işi eliyle işaret ederen Necla Y.'ye yardım etmek istedi. Bu duruma sinirlenen Necla Y., hemşireye saldırmaya başladı. Necla Y., Kütük'ün saçlarını yolarken o sırada hastanede bulunan vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı. Gördüğü şiddetten sonra 2 gün darp raporu olan Nurcan Kütük, saldırgan kadından şikayetçi oldu. Öte yandan şüpheli Necla Y., bakıma muhtaç yatalak bir çocuğunun olması gözetilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.