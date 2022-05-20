Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada | Video 20.05.2022 | 15:14
01:25
Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi | Video 20.05.2022 | 14:57
01:19
Son Dakika: Müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı! | Video 20.05.2022 | 14:20
00:31
“Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! Adliyeye getirildiler | Video 20.05.2022 | 13:20
01:08
Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı | Video 20.05.2022 | 13:43
01:23
Suriye sınırında DEAŞ operasyonu | Video 20.05.2022 | 12:25
01:32
100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi | Video 20.05.2022 | 12:25
03:29
Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kamerada | Video 20.05.2022 | 12:25
01:43
Yardım isteyip dolandırdılar! Kameralara böyle yansıdı | Video 20.05.2022 | 12:43
00:36
Fethiye’de nesli tehlikede olan dev kirpi görüntülendi | Video 20.05.2022 | 12:51
02:43
Derede ördek yakalayan su samuru böyle görüntülendi | Video 20.05.2022 | 12:25
01:24
01:33
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video 20.05.2022 | 11:46
02:42
Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı | Video 20.05.2022 | 11:43
02:24
01:32
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı | Video 20.05.2022 | 11:35
03:23
Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.05.2022 | 10:56
01:03
Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı | Video 20.05.2022 | 10:58
01:21
Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi | Video 20.05.2022 | 10:56
01:03
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada | Video 20.05.2022 | 10:50
Gaziantep'te kavşakta çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan kadın sürücü güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
KADIN SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kaza sonrası iki sürücüsü de yaralanırken, Songül İ. isimli sürücü aracında sıkıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALANAN İKİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kadın sürücüyü güçlükle çıkardı. Yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.