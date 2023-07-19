Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 19.07.2023 | 15:35 Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. ve B.A. isimli 2 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. ve B.A. isimli 2 şüpheli yakalandı.Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.