Video Yaşam Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video

Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video

19.07.2023 | 15:35

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. ve B.A. isimli 2 şüpheli yakalandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. ve B.A. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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