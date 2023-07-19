Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video
Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. ve B.A. isimli 2 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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