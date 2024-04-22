Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi | Video
Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasının ardından 30 bina tahliye edilmiş, 114 vatandaş otellere ve akrabalarının yanına yerleştirilmişti. Olay yerine gelen vatandaşların bekleyişi sürerken, heyelan bölgesinin son durumu havadan görüntülendi.
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