Video Yaşam Gebze'de 7 katlı apartmanda yangın | Video
Gebze'de 7 katlı apartmanda yangın | Video

Gebze'de 7 katlı apartmanda yangın | Video

15.03.2024 | 06:05

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş bir daire alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi 1321 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla yükselerek müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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