Gecekonduyu cephaneliğe çevirmiş! Suç örgütlerine mühimmat desteği kesildi | Video

İstanbul Sultangazi'de adeta cephaneliğe çevirdiği gecekondu evinde kurusıkı tabancaları gerçek mermi atabilen silahlara dönüştüren ve suç örgütlerine satan şüpheli V.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adreste bulunan çok sayıda silah ve mühimmata da el konuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Sultangazi'de bulunan bir gecekondu içerisinde, piyasadan temin edilen kurusıkı tabancaların, gerçek mermi atabilen tabanca haline getirilip, suç örgütlerine satıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen veriler ışığında operasyon için düğmeye basan ekipler; bahse konu gecekonduyu yakın takibe aldı. Kimliği belirlenen V.D. isimli şüphelinin gecekonduya giriş yapması üzerine harekete geçildi.

GECEKONDU DEĞİL CEPHANELİK



Gecekonduya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri; kurulan özel düzeneklerle içerisinin adeta bir silah imalathanesine dönüştüğünü gördü. Baskında; 8 adet namluları değiştirilmiş, atışa ve kullanılmaya hazır vaziyette tabanca, 3 adet namlusu değiştirilecek kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca parçası ile tabancaların namlularını değiştirme maksadıyla kullanılan makine ve aletler ele geçirildi.

6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yakalanan (V.D.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.