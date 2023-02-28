Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı... | Video
Kahramanamaraş merkezli depremlerin ardından, Adıyaman'da enkaz altından 62 saat sonra sağ olarak çıkarılan genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi. Yaşamını yitiren Parlak'ın, vefat etmeden önce hastane odasında arkadaşıyla olan diyaloğu, izleyenleri duygulandırdı...
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