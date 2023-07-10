Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor: "Herkese izah edemiyorum!" | Video
Kahramanmaraş'ta yaşayan 40 yaşında gibi görünen 20 yaşındaki Enes Cenneter dünyada nadir görülen , Türkiye'de sayılı kişilerde olduğu tahmin edilen Pachydermoperiostosis ve 'erken yaşlanma' hastalığına karşı mücadele veriyor.
Cenneter, "Hastalığımın akraba evliliğinden kaynaklı bir hastalık olduğunu söylüyorlar. Pachydermoperiostosis adında bir hastalık. Ellerde,ayaklarda ve bacaklarda büyüme oluyor. Alnımda kırışma ve yaşlı bir görüntü oluşturuyor. Doktorlar akraba evliliğinden dolayı olduğunu, genlerde kalıcı imitasyona uğrayan zararlı genler almışım, hem anneden hem babadan. Günlük yaşantım da bacaklarımın, ellerim şiş olduğu için zorluyorum. Yüzümün görüntüsü beni olumsuz etkiliyor" dedi.
15 yaşından itibaren ortaya çıkan bir hastalık olduğuna değinen Cenneter, "Bilinmeyen bir hastalık ve tek istediğim eğer tedavisi varsa tedavi olmak. Araştırmalarım da 10 yıl süren bir hastalık olduğunu öğrendim. 25 yaşıma kadar sürecek tahminen. Kendimi hep aynı gördüğüm için değişimi tam anlayamıyorum. Ben fazla yürüyemiyorum. Dondurma dükkanında çalışıyorum. Ayakta kaldığım için çok fazla ağrı, sızı oluyor" ifadelerini kullandı.
Afganlılara benzetildiğini aktaran Cenneter, "Müşteriler geldiği zaman yüzüme ne olduğunu soruyorlar. Beni Afganlılara benzetiyorlar. O yönden sıkıntılarım oluyor. Bana garip bakıyorlar. Durumumu herkese izah edemiyorum. 20 yaşındayım ama herkes bana 40 yaşındaymışım gibi muamele gösteriyor" dedi.
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