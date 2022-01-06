Video Yaşam Gercüş’te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı | Video
Gercüş’te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı | Video

Gercüş’te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı | Video

06.01.2022 | 11:31

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Batman’ın Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Mardin'den Batman istikametine gitmekte olan Tacettin Çınar yönetimindeki dondurulmuş tavuk yüklü Mercedes markalı tır, Gercüş Ayrancı geçidi mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tır sürücüsü aracın içerisinden çıkartılarak Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından araç sürücüsü Tacettin Çınar, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka kazaların olmaması için güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

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