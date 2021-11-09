Girlevik Şelalesinde sonbahar güzelliği | Video

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Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü eşliğinde ziyaretçilerini cezbediyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere her mevsim ayrı güzellik sunuyor.
Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla büyüleyen şelale, sonbahar mevsiminin son günlerinin yaşandığı şu sıralarda sararan yapraklarla misafirlerini ağırlıyor.
Doğanın farklı renkleri arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyumsuz güzellikler sergileyen şelale, çevre illerden kente gelen çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.
Şelalenin sonbaharda ayrı bir güzelliği olduğunu kaydeden ziyaretçiler, "Herkesin gelip görmesi gereken doğal bir güzelliği bulunuyor. Biz burada fotoğraf çektirip, doğal güzelliğin eşsiz tadını çıkarıyoruz. Erzincan'da görülmesi gereken önemli yerlerden birisi. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum. Yapraklar ve buradaki renk cümbüşü çok güzel. Sarı, yeşil kırmızı, her taraf rengarenk. Yaz aylarında da yemyeşil olacağını düşünüyorum. Bize anlatılandan çok daha güzel. Bu doğal güzelliği görmek için sürekli gelmeyi planlıyorum." ifadelerine yer verdi.