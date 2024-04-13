Video Yaşam Gölbaşı'nda mısır yüklü TIR yan yattı: 1 yaralı | VİDEOHABER
Gölbaşı'nda mısır yüklü TIR yan yattı: 1 yaralı | VİDEOHABER

Gölbaşı'nda mısır yüklü TIR yan yattı: 1 yaralı | VİDEOHABER

13.04.2024 | 21:35

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, mısır yüklü TIR'ın yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

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