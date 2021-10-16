Video Yaşam Google'a ilk sırada çıksın diye 5 milyon lira yatırmışlar! "Sizin paraları şuan yemekle meşgulüz"
Google'a ilk sırada çıksın diye 5 milyon lira yatırmışlar!

Google'a ilk sırada çıksın diye 5 milyon lira yatırmışlar! "Sizin paraları şuan yemekle meşgulüz"

16.10.2021 | 08:59

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OTOMATİK OYNAT

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Tatil sezonunda güzel bir tatil geçirmek umuduyla otel araştırması yapan aileleri hedef alan dolandırıcılar akıl almaz yöntemle 9 milyonluk vurgun yaptı. SABAH'ın ulaştığı detaylarda, yurtdışından yönetilen suç örgütü iş ilanı vererek aldıkları bekçiler üzerinden 6 şirket kurdu. Yurtdışında bulunan bilişimcilere günlük 500 dolar vererek sahil kentlerinde bulunan 14 ayrı otelin birebir kopya web sitesini hazırlattıktan sonra da internet arama motoru Google'da sahte otellerin ilk sırada çıkması için 5 milyon lira ödeyen şebeke, bu şekilde bin kişiyi dolandırdı. Rezervasyonun olmadığını anlayıp çağrı merkezlerine ulaşan mağdurlara örgüt üyeleri alay ederek "Sizin paraları şuan yemekle meşgulüz" diyerek tatilcilerin yazları kışa çevirdiler.

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Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tatil sezonunu fırsata çeviren ve binlerce kişiyi mağdur ederek tatil hayallerini kabus haline getiren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Mali polis, 12 kişiden oluşan suç örgütünün vatandaşları hangi yöntemlerle dolandırdığını tüm detaylarını ortaya çıkardı. Suç örgütü, 200 suç dosyasından aranması olan kişinin liderliğinde yurtdışından yürütülürken Türkiye ayağını ise, cezaevinde tanıştığı arkadaşı Mustafa B., oğlu Müslüm B. ve İlyas K. tarafından koordine edildiği ortaya çıktı. Eskişehir'de yaşayan suç örgütü yöneticisi İlyas K., gazetelere 'inşaat bekçisi aranıyor' ilanı vererek dönüş yapan kişilerden özellikle paraya ihtiyacı olanı seçti. Kendisini başka isimle tanıtan İlyas K., bekçi için başvuran kişinin kimlik bilgilerini alarak adına şirket kurdu. Ardından şirket adına banka hesabı oluşturulurken bir tane de sabit telefon hattı açtı. Bekçi olarak işe alınan kişiye ise aylık 3 bin lira veren suç örgütü bu şekilde aktif 6 şirket kurdu.

GOOGLE İLK SIRADA ÇIKSIN DİYE 5 MİLYON LİRA YATIRMIŞLAR
Suç örgütü üyeleri, şirketi kurulmasının ardından yurtdışında bulunan liderlerine şirket, banka hesabı ve telefon hattı bilgilerini gönderdi. Türkiye'de bulunduğu dönemde otelcilik işi ile ilgilenen suç örgütü lideri, kendisi gibi yurtdışında bulunan bilişimcilerle günlüğü 500 dolar karşılığında anlaşarak Türkiye'nin sahil kentlerinde bulunan otellerin web sitelerinin birebir kopyalanmasını ve kendisine verilen telefon ve şirket adının kullanılmasını istedi. Bilişimciler, 14 ayrı otellin web sitelerini birebir kopyalarken 5 milyon lira Google şirketine ödeyerek 'tatil aramasında' ilk sırada yer almasını sağladı. Suç örgütü üyeleri, web sitesi hazırlanmasının ardından çağrı merkezi kurdu. Şirket üzerine aldıkları sabit hat telefonu da cep telefonuna yönlendirdi ve sistemi hazır hale getirdi. Tur şirketlerinde fiyat karşılaştırması yapan kişiler, örgütünün yaptırmış olduğu otellerin web sitelerinde daha uygun olduğunu görmelerinin ardından rezervasyon için oluşturulan çağrı merkezini aradı. Çağrı merkezin bulunan örgüt üyeleri, nakit vermeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim kazanacaklarını aktardı. Anlaşma sağlanması üzerine para şirketin hesabına aktarılırken müşteriye kurdukları şirketten fatura kesilerek gönderildi. Örgüt üyeleri, banka hesabında aktarılan paraları, başka şirketin hesabına aktarıp oradan da yurtdışına çıkışı sağladı.

"SİZİN PARALARI ŞUAN YEMEKLE MEŞGULÜZ"
Tatil hayali kuran aileler, uygun fiyata otel bulmanın mutluluğu ile sahil kentlerinde bulunan otellerin yolunu tuttu. Otele gelen aileler, resepsiyon bölümünde hayatlarının şokunu yaşadı. Otel görevlileri, "İsimleri söylenen kişiler adına rezervasyon yapılmadığını, 20'den fazla ailenin aynı şekilde geldiği ve dolandırılmış olabileceklerini" aktardı. Mağdurlar, telefonlara sarılarak çağrı merkezlerine ulaşmak istedi. Ulaşanlar ise, duydukları sözler karşısında sinir krizi geçirdi. Örgüt üyeleri, alay etmenin yanında birde üstüne "Sizin paraları şuan yemekle meşgulüz" diyerek telefonu kapattı. Mağdurlar, soluğu İl Emniyet Müdürlüklerinde aldı.

6 AY EVDEN HİÇ ÇIKMAMIŞ
Suç örgütü üyeleri, oluşturdukları sistemle yaz tatili sezonunda bin kişiyi mağdur ederken 9 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinden Mustafa B., oğlu Müslüm B. ve İlyas K.'nın dolandırıcılık suçundan arandıkları ortaya çıktı. Eskişehir'de yaşayan İlyas K.'nın, 6 ay boyunca evden dışarıya adım atmadığı tespit edilirken ihtiyaçlarını ise whatsapp üzerinden isteyerek temin eti. Ayrıca İlyas K.'nın oluşturdukları çağrı merkezinde müşteriler ile kendisinin konuştuğu belirlendi. Yöneticilerin yakalanma korkusu yüzünden 2 ayda bir ev değiştirdikleri dışarı çıktıklarında ise, telefonları evde bıraktıkları tespit edildi.

BEKÇİLERDE ÖRGÜTÜ DOLANDIRDI
Bekçi olarak işe alınanlardan durumu fark eden kişiler, adlarına kurulan şirketin hesabına paraların yatırıldığını görmesi üzerine mobil bankacılık hesaplarının şifresinde değişiklik yaptı. Ardından bankamatiğe giderek hesaptaki paraları çektikleri ortaya çıktı. Suç örgütü vatandaşı dolandırırken bir taraftan da kendileri dolandırıldı.

KIŞ SEZONU İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLAMIŞLAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı. Mali polis, Ankara merkezli, İzmir, Denizli ve Eskişehir'de bulunan 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Suç örgütü yöneticilerinden Mustafa B., oğlu Müslüm B. İzmir'de İlyas K. ise Eskişehir'de gözaltına alındı. Ankara Emniyetine getirilen zanlılar ifadelerinde vatandaşları dolandırdıklarını ve kış sezonu hazırlıklarına başladıklarını itiraf ettiler. Ayrıca zanlılar yurtdışına kaçmanın yollarını aradıklarını aktardı. Ankara Emniyetin de işlemleri tamamlanan 9 zanlı adliyeye sevk edilirken örgüt yöneticisi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 kişide adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ayrı kopyalanmış siteyi tespit etmesinin ardından girişimlerde bulunarak sitelerin tek tek kapatılmasını sağladı.

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